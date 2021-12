Tommy Vee | ex concorrente del Grande Fratello è diventato papà

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Vee, nome d’arte di Tommaso Vianello, exdel4 èdella piccola Penelope Tommaso Vianello in arteVee, exdel4 èdi una bellissima bambina. L’annuncio poche ore fa sul suo Instagram, in cui ha dedicato alla piccola, avuta dalla compagna Greta Rubino, dolci parole di presentazione al mondo: “Alle 2.39 del 1 Dicembre è nata PenelopeStiamo tutti bene e siamo felici ??La mamma è stata grandiosa!??”. Ad accompagnare la didascalia, l’ex gieffino, ora dj e produttore musicale, ha scelto una dolcissima foto della figlia. Anche la compagna ha deciso di dare la lieta notizia con lo ...

Tommy Vee è diventato papà, gieffino nel 2004 oggi è felice accanto a Greta Rubino. Tommy Vee è diventato papà. L'annuncio del Dj ed ex gieffino è arrivato sui social dove ha presentato la nuova arrivata. Tommy Vee è da qualche anno legato sentimentalmente a Greta Rubino, fashion designer. Tommaso Vianello, questo il vero nome di Tommy Vee, l'ex gieffino che molti ricordano poco nella casa del reality show ma forse ricordano di più il flirt con Carolina Marconi, anche lei concorrente nella stessa edizione.