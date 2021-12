Per la Coldiretti è stato un autunno con quasi 6 nubifragi al giorno (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Dall'inizio dell'autunno si contano lungo tutta la Penisola quasi 6 nubifragi al giorno tra bombe d'acqua, grandinate, tornado e bufere di neve che hanno provocato morti, feriti e danni. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova perturbazione con temperature sottozero in diverse regioni. Sono evidenti - sostiene la Coldiretti - gli effetti del cambiamento meteorologico con l'autunno 2021 che dal punto di vista climatologico fa segnare ben 517 eventi estremi con un aumento del 70% rispetto allo scorso anno". "Si va a concludere - precisa la Coldiretti - un anno del tutto anomalo che fa salire il bilancio dei danni nelle campagne ad oltre 2 miliardi a ... Leggi su agi (Di giovedì 2 dicembre 2021) AGI - Dall'inizio dell'si contano lungo tutta la Penisolaaltra bombe d'acqua, grandinate, tornado e bufere di neve che hanno provocato morti, feriti e danni. È quanto emerge dall'analisi dellasulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova perturbazione con temperature sottozero in diverse regioni. Sono evidenti - sostiene la- gli effetti del cambiamento meteorologico con l'2021 che dal punto di vista climatologico fa segnare ben 517 eventi estremi con un aumento del 70% rispetto allo scorso anno". "Si va a concludere - precisa la- un anno del tutto anomalo che fa salire il bilancio dei danni nelle campagne ad oltre 2 miliardi a ...

Advertising

sulsitodisimone : Per la Coldiretti è stato un autunno con quasi 6 nubifragi al giorno - ConsoVincenzo : RT @fai_cisl: #Lavoro #1dicembre Fai-Flai-Uila con le controparti @coldiretti @Cia_Agricoltura @Confagricoltura aprono la trattativa per ri… - ConsoVincenzo : RT @fai_cisl: #lavoro avviata oggi la #trattativa per il rinnovo #ccnl di oltre 1 milione di operai agricoli. Presenti Fai-Flai-Uila con @C… - salernonotizie : Coldiretti: “Con variante Omicron rovinate vacanze estero per 2,1 mln italiani” - ignimoki : RT @fai_cisl: #lavoro avviata oggi la #trattativa per il rinnovo #ccnl di oltre 1 milione di operai agricoli. Presenti Fai-Flai-Uila con @C… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Coldiretti Una grande festa del ringraziamento partecipata a Ceregnano ...dalla sezione di Ceregnano di Coldiretti domenica 28 Novembre è stata senza dubbio un successo. Numerosa la partecipazione da parte dei cittadini alla funzione religiosa, dove purtroppo, per ...

Omicron rovina il Natale all'estero Una situazione che " continua la Coldiretti " spinge ad attendere per valutare soluzioni last minute sul territorio nazionale, anche se restano numerose incognite. In Italia a pagare il prezzo più ...

Per la Coldiretti è stato un autunno con quasi 6 nubifragi al giorno AGI - Agenzia Giornalistica Italia E' il momento di approvare la legge sul bio L'Italia, con oltre 80mila operatori, è tra i Paesi leader per la produzione biologica ed è il primo Paese in Europa (secondo al mondo) nell'esportazione di prodotti bio, con oltre ...

Coldiretti: «Olive come diamanti, in 3 minuti rubati fino a 30 chili» Plauso ai Carabinieri per le denunce a Bitritto in flagranza di reato con una refurtiva raccolta di 1 quintale di olive ...

...dalla sezione di Ceregnano didomenica 28 Novembre è stata senza dubbio un successo. Numerosa la partecipazione da parte dei cittadini alla funzione religiosa, dove purtroppo,...Una situazione che " continua la" spinge ad attenderevalutare soluzioni last minute sul territorio nazionale, anche se restano numerose incognite. In Italia a pagare il prezzo più ...L'Italia, con oltre 80mila operatori, è tra i Paesi leader per la produzione biologica ed è il primo Paese in Europa (secondo al mondo) nell'esportazione di prodotti bio, con oltre ...Plauso ai Carabinieri per le denunce a Bitritto in flagranza di reato con una refurtiva raccolta di 1 quintale di olive ...