Mourinho stravolge la Roma | cambio modulo e novità sul mercato

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ladipotrebbe cambiare definitivamente assetto tattico in vista del proseguimento della stagione. Il tecnico portoghese potrebbe confermare definitivamente il 3-4-1-2si prepara are totalmente la nuova idea tattica della compagine giallorossa. Il tecnico giallorosso potrebbe puntare forte sul nuovo 3-4-1-2 con tre centrali difensivi e due esterni a tutta fascia. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il gol è arrivato all'82' quando dopo soli 5 dal suo ingresso in campoil match portando ... Ma l'eurogol arriva al 94 e a realizzarlo è ancora lui: il talento ghanese scoperto da. ...... con Mou chetutta la difesa pur di mandare i suoi in avanti. Con questa vittoria la ...che invece al fischio finale chiama tutti i giocatori in cerchio a raccolta, a caldo, ...Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro affronta Jessica Selassié: ''Non riesci mai a…'' EMPOLI (ITALPRESS) - L'Empoli batte 2-1 la Fiorentina regalandosi un successo dal valore doppio perchè il derby è s ...La nuova posizione da trequartista potrebbe essere la nuova arma offensiva di Mourinho e della Roma. La decisione di Mourinho e il nuovo modulo della Roma. Mkhitaryan potrebbe riprendersi la Roma in m ...