Ma veramente state credendo all’incontro tra Stefano Puzzer e Kofi Annan? (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è una linea sottilissima tra la realtà e la paradossale fantasia, soprattutto se i “protagonisti” di alcune vicende si prodigano in gesti che li portano a finire al centro dell’attenzione mediatica per comportamenti al limite dell’inverosimile. E proprio in quel limbo si inseriscono due concetti: quello di ironia e quello di satira. E come spesso accade, non tutti riescono a cogliere quel sottile confine tra ciò che è vero (o verosimile) e ciò che, invece, è frutto di comicità social. Nella storia recente della rete abbiamo incontrato molti di questi casi, ma quello di Stefano Puzzer che incontra Kofi Annan rischia di diventare il capo-classifica. LEGGI ANCHE > La bufala della bambina morta a Sesto al Reghena dopo il vaccino Perché da alcune ore si sta dibattendo sui social per questa immagine che mostra ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è una linea sottilissima tra la realtà e la paradossale fantasia, soprattutto se i “protagonisti” di alcune vicende si prodigano in gesti che li portano a finire al centro dell’attenzione mediatica per comportamenti al limite dell’inverosimile. E proprio in quel limbo si inseriscono due concetti: quello di ironia e quello di satira. E come spesso accade, non tutti riescono a cogliere quel sottile confine tra ciò che è vero (o verosimile) e ciò che, invece, è frutto di comicità social. Nella storia recente della rete abbiamo incontrato molti di questi casi, ma quello diche incontrarischia di diventare il capo-classifica. LEGGI ANCHE > La bufala della bambina morta a Sesto al Reghena dopo il vaccino Perché da alcune ore si sta dibattendo sui social per questa immagine che mostra ...

Advertising

92SDILF : non ci posso credere è surreale per me davvero cioè io lo dico e quello va in live e seokjin entra col pigiamino ma… - NinoCascione1 : Ma veramente state dicendo che #Panorama non è equiparabile a #Science e #Nature oh minchia, Adesso lo andate a dir… - kikiejiji : @mar_aie ahahah mi spiace Mariù, ma le occasioni sono state veramente sporadiche - giulianabianco4 : RT @antoniorestivo5: Ma veramente state facendo polemica xché erano a casa di Kerem e non da Hande? Io ci rinuncio non ho neanche la voglia… - Gliocchinonmen1 : @Mai_nessuno_ @LBartolomeo Ma mi levate una curiosità…ma voi non siete i primi a dire che sono state solo amiche e… -

Ultime Notizie dalla rete : veramente state Dipendenza e autoinganno in David Foster Wallace • Le parole e le cose 10 ..."l'alterazione di una serie di neurotrasmettitori" quanto come "un insieme di storie che sono state ... da un lato, vede la propria vita sotto il controllo di droga e alcool, ma dall'altro ama veramente ...

Offerta bomba! TV OLED LG 55 a meno di 900! ... il che significa che queste saranno veramente le ultime ore per approfittare di una serie di ... che analizza e ottimizza in tempo reale il contenuto che state riproducendo e fa in modo che quest'...

Puzzer incontra Kofi Annan, la satira social non compresa | Giornalettismo Giornalettismo.com ..."l'alterazione di una serie di neurotrasmettitori" quanto come "un insieme di storie che sono... da un lato, vede la propria vita sotto il controllo di droga e alcool, ma dall'altro ama...... il che significa che queste sarannole ultime ore per approfittare di una serie di ... che analizza e ottimizza in tempo reale il contenuto cheriproducendo e fa in modo che quest'...