Covid oggi Napoli | 257 contagi | più della metà non vaccinati

Sono 257 i nuovi contagi a Napoli e provincia dal Covid 19. Di questi 209 sono asintomatici e 48 sono sintomatici o paucisintomatici. Per 3 nuovi positivi si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre in 254 restano in isolamento domiciliare. Oltre la metà dei nuovi casi di positività al Covid-19 riguarda persone non vaccinate, 139 sui 257 totali pari al 54%. Sono 109 i nuovi positivi vaccinati con doppia dose, 8 i vaccinati con prima dose e un vaccinato con tre dosi. I dati comunicati dalla Asl Napoli 1 Centro sono relativi all'analisi di 6.663 tamponi, per una percentuale di tamponi positivi sul totale di tamponi analizzati pari al 3,86%. Due i decessi registrati ieri di pazienti di competenza della Asl Napoli 1 Centro.

