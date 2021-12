Clockwork Aquario | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Erano gli anni 90 quando si giocava nelle salagiochi, spendendo la paghetta in gettoni con i cabinati Arcade dell’epoca, tra picchiaduro, giochi di guida e platform in 2D. Quest’oggi vogliamo parlarvi di un titolo che non ha mai visto la luce nonostante il codice era completo, a seguire dunque ladi, il quale giunge sul mercato per PS4 e Switch a distanza di ben 20 anni dalla data inizialmente prevista.Recnsione Investite i panni di tre differenti personaggi, con la possibilità di giocare in solitaria o co-operativa, nei soli 5 livelli che compongono l’avventura, con tre differenti livelli di difficoltà da selezionare, i quali variano in numero di crediti a disposizione per completare il gioco. ...