Spalletti: «Spero che valga per tutti la regola che i calciatori non devono andare dall’arbitro» (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo Grande maturità e poi gli infortuni hanno fatto la differenza? «Non lo so, è chiaro che sono calciatori forti che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per quello che riguarda la gestione della partita. Poi quando il Sassuolo è tornato dopo il 2-0 abbiamo perso dei palloni troppo facili e dovevamo fare qualcosa di più e non ci siamo riusciti» Un pareggio che non cambia molto «Cambia molto invece, due punti in più o in meno è tanta roba» Grande centrocampo oggi «Abbiamo dei calciatori di qualità. Mi spiace che a Fabian avevo detto che potevo sostituirlo e lui mi ha detto latri due minuti e in quei due minuti ha avuto il problema all’adduttore.La squadra si era comportata bene su ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Sassuolo Grande maturità e poi gli infortuni hanno fatto la differenza? «Non lo so, è chiaro che sonoforti che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per quello che riguarda la gestione della partita. Poi quando il Sassuolo è tornato dopo il 2-0 abbiamo perso dei palloni troppo facili e dovevamo fare qualcosa di più e non ci siamo riusciti» Un pareggio che non cambia molto «Cambia molto invece, due punti in più o in meno è tanta roba» Grande centrocampo oggi «Abbiamo deidi qualità. Mi spiace che a Fabian avevo detto che potevo sostituirlo e lui mi ha detto latri due minuti e in quei due minuti ha avuto il problema all’adduttore.La squadra si era comportata bene su ...

Advertising

napolista : A Dazn: «Sono stato espulso perché ho protestato per il fallo del pareggio. I nostri non sono mai andati dall’arbit… - KingLebow : La prima squadra che mi sta sui coglioni ci ha inculati. Spero che la seconda domenica sia più clemente. Non posso… - calciomercatoit : ??ESCLUSIVA - maremmimpestata : @_softPizza_ Spero che Spalletti lo tenga di più in considerazione. Con questo centrocampo scegliere una coppia di… - ACM_ffs : @Carpeman11 @salda__ Il passo in avanti da Gattuso a Spalletti c’è, ma il blocco giocatori è sempre lo stesso, quel… -