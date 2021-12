Spacciavano crack e cocaina davanti a una scuola media Professionisti e studenti gli acquirenti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021), hashish e marijuana: lo spaccio avveniva in tutte le ore del giorno anche nella villetta comunale di Passo di Rigano, quartiere della periferia di Palermo. Il tutto a pochi passi dalladel quartiere. Un’aggravante riconosciuta nel provvedimento che ha portato all’arresto di dodici persone nell’ambito dell’operazione antidroga “Carthago” dei carabinieri della Compagnia di Monreale.a Palermo Tutti sono indagati, in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sei sono finiti in carcere e sei ai domiciliari. Il volume d’affari ammonta a circa 500mila euro annui con clienti che arrivavano pure da altre province della Sicilia. Le indagini sono scattate nel settembre del 2018 e andate avanti sino ...