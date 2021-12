“Si sposano”. Uomini e Donne, l’annuncio delle nozze sorprende tutti (anche Maria De Filippi) (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grandi notizie alla corte di Maria De Filippi. A Uomini e Donne l’annuncio è dolcissimo. Si parla delle nuove registrazioni del programma non ancora andate in onda su Canal 5. Secondo indiscrezioni anche la stessa Queen Mary è rimasta senza parole. Ma cosa è successo? Sembra che tra Angela Paone e Antonio Stellacci le cose vadano sempre meglio, tanto che, durante le ultime puntate, abbiano annunciato la lieta novella. Come ricorderete i due, si sono scelti diverse settimane fa e secondo Il vicolo delle news, che riporta la notizia, sono già pronti al matrimonio. Tra l’altro lo avevano rivelato nella loro prima intervista di coppia a Uomini e Donne e ora annunciano la data: Angela e Antonio si sposeranno venerdì 17 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Grandi notizie alla corte diDe. Aè dolcissimo. Si parlanuove registrazioni del programma non ancora andate in onda su Canal 5. Secondo indiscrezionila stessa Queen Mary è rimasta senza parole. Ma cosa è successo? Sembra che tra Angela Paone e Antonio Stellacci le cose vadano sempre meglio, tanto che, durante le ultime puntate, abbiano annunciato la lieta novella. Come ricorderete i due, si sono scelti diverse settimane fa e secondo Il vicolonews, che riporta la notizia, sono già pronti al matrimonio. Tra l’altro lo avevano rivelato nella loro prima intervista di coppia ae ora annunciano la data: Angela e Antonio si sposeranno venerdì 17 ...

