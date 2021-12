Paolo Del Debbio non slitta più, Giordano invece sì (troppo polemico?): ecco cosa succede a Mediaset (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Paolo Del Debbio Le indiscrezioni su una sospensione extralarge del suo Dritto e Rovescio avevano portato Paolo Del Debbio a dare una smentita. “Io l’ordine di servizio non l’ho ancora ricevuto“, aveva commentato il giornalista. Parole che Mediaset si appresta ora a completare con un comunicato ormai prossimo a essere diramato. In esso – secondo quanto apprendiamo – l’azienda confermerà il ritorno di Del Debbio il 13 gennaio. Resta tuttavia da sciogliere nodo di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano, che invece è destinato slittare. Proprio come era stato ipotizzato. Fuori dal Coro, infatti, allungherà il proprio ritorno in video e resterà fermo ai box per un periodo superiore a quello degli altri programmi d’informazione ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 dicembre 2021)DelLe indiscrezioni su una sospensione extralarge del suo Dritto e Rovescio avevano portatoDela dare una smentita. “Io l’ordine di servizio non l’ho ancora ricevuto“, aveva commentato il giornalista. Parole chesi appresta ora a completare con un comunicato ormai prossimo a essere diramato. In esso – secondo quanto apprendiamo – l’azienda confermerà il ritorno di Delil 13 gennaio. Resta tuttavia da sciogliere nodo di Fuori dal Coro, il programma di Mario, cheè destinatore. Proprio come era stato ipotizzato. Fuori dal Coro, infatti, allungherà il proprio ritorno in video e resterà fermo ai box per un periodo superiore a quello degli altri programmi d’informazione ...

