Live Sassuolo-Napoli 0-2 Fabian apre e Ciro Mertens raddoppia!

Advertising

FabioOffreda : RT @_SiGonfiaLaRete: ??51' - Goooooool! Si gonfia la reteeee! #SassuoloNapoli, sblocca #FabianRuiz al limite dell'area - Apuestas_EB : LIVE ?? Sassuolo vs Napoli - _SiGonfiaLaRete : ??51' - Goooooool! Si gonfia la reteeee! #SassuoloNapoli, sblocca #FabianRuiz al limite dell'area - zazoomblog : Sassuolo Napoli 0-0 LIVE: fine primo tempo - #Sassuolo #Napoli #LIVE: #primo #tempo - MondoNapoli : LIVE - Sassuolo-Napoli, inizia il secondo tempo: esce Insigne! - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Sassuolo

CLASSIFICA Serie A: Napoli* 35, Inter 34, Milan* 32, Atalanta 31, Roma 25, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 21, Hellas Verona 20, Empoli 19,* 18, Torino 17, Udinese 15, ...Formazioni ufficiali- NapoliSASSUOLO (4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi. NAPOLI (4 - 3 - 3): ...3 marzo 2021, Sassuolo-Napoli 3-3: gli highlights Dove vedere Sassuolo-Napoli in tv e streaming. Il match Sassuolo-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming e in esclusiva su DAZN, piattaforma del gr ...52' - GOOOOOOL DEL NAPOLI! Zielisnki recupera il pallone e serve Fabian al limite dell'area. Sinistro di prima intenzione dello spagnolo che batte Consigli. 51' - Zielinski prova a calciare da fuori.