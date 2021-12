Brindisi | schianto con il T - Max all' incrocio | Nicolas muore a 19 anni

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Non ce l'ha fatta il 19enne coinvolto lunedì sera in un incidente stradale a : , questo il suo nome, è morto questo pomeriggio nell'ospedale 'Perrino' di, dove si trovava ricoverato da quasi ...

Loera stato violentissimo, tanto da deformare la fiancata destra dell'auto e da far attivare ... è deceduto questo pomeriggio all'ospedale Perrino di. Il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata dopo il terribile. Lunedì sera Nicolas alla ...