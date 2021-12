Bologna-Roma 1-0 | decide un gol di Svanberg

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sesta sconfitta in campionato per lache dopo due successi in campionato deve arrendersi 1-0 alnella sfida valida per la 15esima giornata di Serie A di scena al Dall’Ara. Al 35? i rossoblù passano in vantaggio grazie a un destro preciso diall’angolino. La classifica vede la squadra di Mihajlovic che con il settimo successo, il secondo di fila, sale a 24 punti, uno in meno dellache vede allontanarsi la quarta posizione che vale la Champions lontana 6 punti. – Partita senza grandi emozioni nei primi 45? sbloccata grazie a un jolly di Mattias, al 35?, lo svedese controlla un pallone e dai 25 metri piazza un destro sul palo lontano su cui Rui Patricio non può arrivare. Sul finale di tempo Abraham impegna Skorupski che in tuffo si salva. Nella riporesa occasione per ...