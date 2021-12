Alessia Marcuzzi, la confidenza ai fan: quale progetto sta portando avanti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molti ammiratori di Alessia Marcuzzi si chiedono quando lei tornerà in Tv: la presentatrice ha risposto sui social media spiegando quale progetto sta portando avanti in questo momento. L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti di stucco: sembrerebbe che dietro questa sua scelta ci sia la volontà di poter gestire progetti in cui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Molti ammiratori disi chiedono quando lei tornerà in Tv: la presentatrice ha risposto sui social media spiegandostain questo momento. L’addio a Mediaset diha lasciato tutti di stucco: sembrerebbe che dietro questa sua scelta ci sia la volontà di poter gestire progetti in cui L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets @Tvottiano @MiChiamoFranco @Federic01996 @AgoCannella… - QuotidianPost : Alessia Marcuzzi lontano dalla tv: ecco cosa fa oggi - zazoomblog : Alessia Marcuzzi la confessione piccante della showgirl: ecco il posto più strano in cui l’ha fatto - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi la confessione piccante della showgirl: ecco il posto più strano in cui l’ha fatto - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi confessa: Il posto più strano in cui ho fatto lamore? In aereo - #Alessia #Marcuzzi #confessa:… -