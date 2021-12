A 14 anni scappa dalla comunità per minori, rintracciata a Tarvisio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Avevano la scritta "made in Italy", ma erano tarocchi, sequestrati 12mila pezzi Operato al ginocchio, muore dopo poche settimane d'... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 1 dicembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Avevano la scritta "made in Italy", ma erano tarocchi, sequestrati 12mila pezzi Operato al ginocchio, muore dopo poche settimane d'...

Advertising

livia64livia : @OrlandinaB Una bella siepe fitta non sarebbe stato meglio? Io il mio giardino lo ho recintato con rete (così non s… - YBah96 : RT @IlBuonFabio: La permanenza di Ibra l’anno prox (l’ultimo di carriera al 99%) non è un problema, anzi, bello vederlo chiudere con la nos… - FrailAnemone15 : RT @TucciTuccio: Bari il 28 novembre 1977 Veniva assassinato dai fascisti del Movimento Sociale Benedetto Petrone,militante comunista di 1… - bucca_angela : RT @Cly2460: @MauroTurri1 Questa non è neppure una risposta , scappa , sa benissimo che con Renzi non ha argomenti ne uscirebbe a pezzi ver… - alquazzino : RT @IlBuonFabio: La permanenza di Ibra l’anno prox (l’ultimo di carriera al 99%) non è un problema, anzi, bello vederlo chiudere con la nos… -