Tiktok arriva su più modelli di smart tv. E la rivalità con YouTube si sposta in salotto (Di martedì 30 novembre 2021) Le popolari clip verticali possono essere viste anche sulle tv connesse che supportano la nuova app di Tiktok negli Usa e in Canada. Un'iniziativa che può acuire lo scontro con la piattaforma di video di Google Leggi su repubblica (Di martedì 30 novembre 2021) Le popolari clip verticali possono essere viste anche sulle tv connesse che supportano la nuova app dinegli Usa e in Canada. Un'iniziativa che può acuire lo scontro con la piattaforma di video di Google

Advertising

DataMediaHub : TikTok arriva su più modelli di smart TV. E la rivalità con YouTube si sposta in salotto - - CarloB30482104 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok arriva su più modelli di #smarttv. E la rivalità con #YouTube si sposta in salotto >>> - CorriereQ : Tiktok arriva su più modelli di smart tv. E la rivalità con YouTube si sposta in salotto - Dida_ti : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok arriva su più modelli di #smarttv. E la rivalità con #YouTube si sposta in salotto >>> - GiovannaDiTroia : ?? #TikTok arriva su più modelli di #smarttv. E la rivalità con #YouTube si sposta in salotto >>>… -