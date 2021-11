No! Non esiste uno studio giapponese sulla variante Delta «verso l’auto-estinzione» (Di martedì 30 novembre 2021) «variante Delta “verso l’auto-estinzione”. Lo studio che ribalta il quadro: l’effetto delle mutazioni» titola un articolo pubblicato da Libero lo scorso 23 novembre, seguito da quello del blog di Gianluigi Paragone: Ecco perché la variante Delta sta già scomparendo. Lo studio rivoluzionario del Giappone. Un taglio molto simile per la stessa notizia la troviamo sul New York Post (da non confondere col New York Times): «Secondo gli scienziati giapponesi attualmente ci sono solo 140 casi al giorno nonostante la variante Delta sia comparsa ben tre mesi fa». Una buona notizia dunque, la variante dominante del nuovo Coronavirus starebbe finalmente sparendo, peccato che la fonte originale ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) «”. Loche ribalta il quadro: l’effetto delle mutazioni» titola un articolo pubblicato da Libero lo scorso 23 novembre, seguito da quello del blog di Gianluigi Paragone: Ecco perché lasta già scomparendo. Lorivoluzionario del Giappone. Un taglio molto simile per la stessa notizia la troviamo sul New York Post (da non confondere col New York Times): «Secondo gli scienziati giapponesi attualmente ci sono solo 140 casi al giorno nonostante lasia comparsa ben tre mesi fa». Una buona notizia dunque, ladominante del nuovo Coronavirus starebbe finalmente sparendo, peccato che la fonte originale ...

