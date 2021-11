Manovra: delegazione Lega a P.Chigi, al via seconda giornata incontri Draghi (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – La deLegazione della Lega è appena arrivata a Palazzo Chigi per incontrare il premier Mario Draghi, i ministri Federico D’Incà e Daniele Franco e fare insieme il punto sulla Manovra. La deLegazione del Carroccio è composta dai due capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e dal ministro allo Sviluppo economico e capodeLegazione della Lega al governo, Giancarlo Giorgetti. Molinari e Romeo sono arrivati a piedi a Palazzo Chigi, nessuna dichiarazione alla stampa all’ingresso, “vi informeremo subito dopo l’incontro”, hanno assicurato ai cronisti che attendevano il loro arrivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 30 novembre 2021) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Ladellaè appena arrivata a Palazzoper incontrare il premier Mario, i ministri Federico D’Incà e Daniele Franco e fare insieme il punto sulla. Ladel Carroccio è composta dai due capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e dal ministro allo Sviluppo economico e capodellaal governo, Giancarlo Giorgetti. Molinari e Romeo sono arrivati a piedi a Palazzo, nessuna dichiarazione alla stampa all’ingresso, “vi informeremo subito dopo l’incontro”, hanno assicurato ai cronisti che attendevano il loro arrivo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Manovra: delegazione Lega a P.Chigi, al via seconda giornata incontri Draghi... - infoitinterno : Manovra: al via incontro Draghi-forze politiche, delegazione M5S a P.Chigi - fanella_luigi : Manovra: delegazione M5s a Chigi, al via incontri Draghi - Ultima Ora - ANSA https:/==Questo è un rituale che Dragh… - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: Tempo di tornare a Roma per collegarmi con il mio partito per una riunione sulla #manovra, in vista dell’incontro di do… - ZenecaAstro : RT @ZenecaAstro: Manovra: delegazione M5s a Chigi, al via incontri Draghi - Ultima Ora - ANSA -