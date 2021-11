Kimi Raikkonen ridimensiona la lotta iridata: “State ingigantendo…” (Di martedì 30 novembre 2021) Una battaglia per il Mondiale 2021 di Formula Uno ingigantita dalle eccessive chiacchiere? Per Kimi Raikkonen, sì. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing si è soffermato sulla prossima tappa di Gedda che potrebbe essere determinante per assegnare il titolo iridato ad uno dei due contendenti arrivati quasi appaiati al penultimo appuntamento. Le parole di Kimi Raikkonen sulla lotta per il titolo tra l’olandese e l’inglese Ecco cosa ha detto l’ex campione del mondo della Formula Uno durante l’ultima intervista che ha rilasciato alla vigilia del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita. Le parole del finlandese si sono incentrate, chiaramente, sulla corsa al titolo che vede rivaleggiare Max Verstappen e Lewis Hamilton: “Per me è meno intensa degli altri anni, di sicuro, perché non sono coinvolto. Non me ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Una battaglia per il Mondiale 2021 di Formula Uno ingigantita dalle eccessive chiacchiere? Per, sì. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing si è soffermato sulla prossima tappa di Gedda che potrebbe essere determinante per assegnare il titolo iridato ad uno dei due contendenti arrivati quasi appaiati al penultimo appuntamento. Le parole disullaper il titolo tra l’olandese e l’inglese Ecco cosa ha detto l’ex campione del mondo della Formula Uno durante l’ultima intervista che ha rilasciato alla vigilia del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita. Le parole del finlandese si sono incentrate, chiaramente, sulla corsa al titolo che vede rivaleggiare Max Verstappen e Lewis Hamilton: “Per me è meno intensa degli altri anni, di sicuro, perché non sono coinvolto. Non me ...

