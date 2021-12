COME MISURARE LO SPIN DI UN BUCO NERO (Di venerdì 29 ottobre 2021) BUCO NERO E LA MISURAZIONE DELLO SPIN L’impressione artistica di un BUCO NERO rotante circondato da un disco di accrescimento. Gli astronomi hanno usato la spettroscopia a raggi X per MISURARE la rotazione di un BUCO NERO di massa solare nella Via Lattea. Un BUCO NERO, almeno nella nostra comprensione attuale, è caratterizzato dal fatto di non avere “capelli”, cioè è così semplice che può essere descritto completamente da soli tre parametri, la sua massa, il suo SPIN e la sua carica elettrica. Anche se si è formato da un complesso mix di materia ed energia, tutti gli altri dettagli si perdono quando il BUCO NERO si forma. Il suo potente campo gravitazionale crea una ... Leggi su notiziepress (Di venerdì 29 ottobre 2021)E LA MISURAZIONE DELLOL’impressione artistica di unrotante circondato da un disco di accrescimento. Gli astronomi hanno usato la spettroscopia a raggi X perla rotazione di undi massa solare nella Via Lattea. Un, almeno nella nostra comprensione attuale, è caratterizzato dal fatto di non avere “capelli”, cioè è così semplice che può essere descritto completamente da soli tre parametri, la sua massa, il suoe la sua carica elettrica. Anche se si è formato da un complesso mix di materia ed energia, tutti gli altri dettagli si perdono quando ilsi forma. Il suo potente campo gravitazionale crea una ...

