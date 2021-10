TikTok, YouTube e Snapchat al Congresso, parleranno dell’impatto dei social sui minori (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È il momento Big Tobacco per le grandi aziende del tech. Lo hanno definito così i media americani, dopo la testimonianza di Frances Haugen, la whistleblower di Facebook che ha rivelato alcuni particolari importanti legati al comportamento dell’azienda per cui ha lavorato per due anni. Importanti, in questo momento di resa dei conti, sono state soprattutto le indicazioni sul modo con cui Facebook ha affrontato alcuni report interni che mettevano in discussione – più o meno marginalmente – l’utilizzo di strumenti come Instagram da parte dei minori. Per questo, dopo l’audizione di Haugen al Congresso, i legislatori americani hanno deciso di ascoltare l’opinione anche di altri giganti di internet. YouTube, TikTok e Snapchat saranno ascoltati a Capitol Hill nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE > La disperata ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È il momento Big Tobacco per le grandi aziende del tech. Lo hanno definito così i media americani, dopo la testimonianza di Frances Haugen, la whistleblower di Facebook che ha rivelato alcuni particolari importanti legati al comportamento dell’azienda per cui ha lavorato per due anni. Importanti, in questo momento di resa dei conti, sono state soprattutto le indicazioni sul modo con cui Facebook ha affrontato alcuni report interni che mettevano in discussione – più o meno marginalmente – l’utilizzo di strumenti come Instagram da parte dei. Per questo, dopo l’audizione di Haugen al, i legislatori americani hanno deciso di ascoltare l’opinione anche di altri giganti di internet.saranno ascoltati a Capitol Hill nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE > La disperata ...

Advertising

peppeyt00 : REACTION AGLI ESPERIMENTI SU TIKTOK! - PROVA A NON GODERE - giornalettismo : Qualcuno ha detto che per #BigTech è arrivato il momento #BigTobacco. Così, toccherà a #YouTube, #Snapchat e… - Artemisia_books : Quanto odio quelli su youtube/tiktok che promuovono i Grimori, libri delle ombre e il libro rosso come dei giochi a… - TommyBrain : Geopolitica di TikTok e 5G: la sfida tecnologica della Cina agli Usa - Mappa Mundi' - FabioCarbone80 : Contro le #Crypto ti avvertono le autorità di regolamentazione, ma quando ci sono disastri come #Evergrande e l'imm… -