Scontro fra due auto a Udine, una finisce sul muretto: feriti e disagi per il traffico (Di mercoledì 20 ottobre 2021)

Scontro fra due auto a Udine, una finisce sul muretto: feriti e disagi per il traffico Lo scontro tra due auto nel pomeriggio a Udine. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Udine . Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra un'utilitaria e una berlina . È accaduto in via Bidernuccio , dove una delle due auto coinvolte è stata sbalzata contro un muretto . Immediato è scattato l'allarme e sul posto sono stati ...

