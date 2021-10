Ruby Ter, parla Barbara Guerra: 'Berlusconi mi ha chiamata, i toni non erano amichevoli' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Barbara Guerra, imputata del processo milanese Ruby Ter sulle 'cene eleganti' nella villa di Berlusconi, ha dichiarato che il giorno dopo la sua presenza in tribunale ha ricevuto una chiamata proprio ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021), imputata del processo milaneseTer sulle 'cene eleganti' nella villa di, ha dichiarato che il giorno dopo la sua presenza in tribunale ha ricevuto unaproprio ...

