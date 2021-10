Regione Lombardia, attacco hacker ai server durante la notte. “Nessun rischio per i dati” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un nuovo attacco hacker ha interessato nella notte tra martedì e mercoledì entrambi i data center della Regione Lombardia: è il secondo in pochi giorni dopo quello lanciato il 15 ottobre, il giorno dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio sul luogo di lavoro, che aveva mandato in tilt il sito istituzionale per cinque ore. Lo fa sapere in una nota Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. L’offensiva, si legge, “è di tipologia simile” a quella del 15 ottobre, cioè un attacco DoS (denial of service). Venerdì scorso 400mila pacchetti udp al secondo (modelli di trasmissione dati privi di assicurazioni su affidabilità, ordinamento o integrità) erano partiti da Stati Uniti, Messico e Brasile per mettere in crisi i server a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un nuovoha interessato nellatra martedì e mercoledì entrambi i data center della: è il secondo in pochi giorni dopo quello lanciato il 15 ottobre, il giorno dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio sul luogo di lavoro, che aveva mandato in tilt il sito istituzionale per cinque ore. Lo fa sapere in una nota Aria, l’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti. L’offensiva, si legge, “è di tipologia simile” a quella del 15 ottobre, cioè unDoS (denial of service). Venerdì scorso 400mila pacchetti udp al secondo (modelli di trasmissioneprivi di assicurazioni su affidabilità, ordinamento o integrità) erano partiti da Stati Uniti, Messico e Brasile per mettere in crisi ia causa ...

Advertising

RegLombardia : 480 nuovi #autobus a basso impatto ambientale per il trasporto pubblico locale: circa 98,7 destinati alle Agenzie d… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Regione Lombardia, attacco hacker ai server durante la notte. “Nessun rischio per i dati” - fattoquotidiano : Regione Lombardia, attacco hacker ai server durante la notte. “Nessun rischio per i dati” - paoloigna1 : RT @rosybattaglia: [Motivi per emigrare da questa regione] Così ora ricade tutto sui medici di base? Chi gestirà poi le case della salute i… - Cittadinireatti : RT @rosybattaglia: [Motivi per emigrare da questa regione] Così ora ricade tutto sui medici di base? Chi gestirà poi le case della salute i… -