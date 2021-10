PS5 nuovo aggiornamento di sistema disponibile Il firmware 21 02-04 03 00

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 nuovo

Sony ha pubblicato a sorpresa unaggiornamento firmware per, che aggiorna la console next - gen alla versione 21.02 - 04.03.00 ed è già disponibile per il download. Gli utenti che possiedono PlayStation 5 ed il relativo ...Century: Age of Ashes , ilgioco action con combattimenti tra draghi di Playwing, uscirà il 2 dicembre 2021 su PC, e nel corso del 2022 su PS4,, Xbox One, Xbox Series X/S e mobile. La casa di sviluppo ha annunciato l'...Arriva il fine settimana decisivo, l’atto di chiusura per il Campionato Italiano WRC 2021 nel 40° Rally Trofeo ACI Como. Nella due giorni di venerdì 22 e sabato 23 ottobre la gara organizzata dall’Aut ...Il team software di PlayStation non si ferma e oggi presenta un nuovo aggiornamento per il firmware di PS5. Le modifiche questa volta sono minime e si limitano a miglioramenti nella stabilità della co ...