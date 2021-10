Musso | “Un peccato non portare punti a casa Possiamo vincere con tutti”

(Di giovedì 21 ottobre 2021) Juan, portiere dell’Atalanta, ha parlato così a Prime Video dopo il ko contro il Manchester United: “Loro hanno fatto un gran secondo tempo come noi un ottimo primo tempo.nonniente a, ci stava fare risultato, siamo una squadra che ci crede e che ci prova, che sa il suo valore e che dimostra ogni giorno e ogni volta che puòcontro tutte”. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Juan Musso intervistato dopo la sconfitta contro il Manchester United ha commentato la partita della sua Atalanta Punito nel finale dal gol di Cristiano Ronaldo, Juan Musso ha parlato ai microfoni di ...