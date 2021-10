Maneskin, concerto gratuito questa sera a Londra (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I Maneskin hanno annunciato a sorpresa un concerto gratuito a Londra, presso la O2 Academy Islington, alle ore 19,00. Nuovi progetti in vista dopo il singolo “Mammamia”. questa sera a Londra, i Maneskin terranno a sorpresa un concerto gratuito I Maneskin hanno annunciato a sorpresa, un concerto gratuito a Londra, presso la O2 Academy Islington, alle ore 19,00, come riportato dalla testata britannica “NME“. E’ ormai evidente come la Band, vincitrice sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision Song Contest di quest’anno (il che ha permesso di riportare la manifestazione in Italia dopo anni di assenza), abbia superato i confini del nostro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ihanno annunciato a sorpresa un, presso la O2 Academy Islington, alle ore 19,00. Nuovi progetti in vista dopo il singolo “Mammamia”., iterranno a sorpresa unhanno annunciato a sorpresa, un, presso la O2 Academy Islington, alle ore 19,00, come riportato dalla testata britannica “NME“. E’ ormai evidente come la Band, vincitrice sia del Festival di Sanremo che dell’Eurovision Song Contest di quest’anno (il che ha permesso di riportare la manifestazione in Italia dopo anni di assenza), abbia superato i confini del nostro ...

Advertising

StraNotizie : Maneskin in concerto gratuito a Londra - raff_57_ : ?? CERCO UN BIGLIETTO PER IL CONCERTO DEI MANESKIN A TORINO O BOLOGNA ?? se li vendete o conoscete qualcuno che li… - ludovicasskarma : HO IL BIGLIETYO PER UN CONCERTO SEGRETO ABLONDRA DEI MANESKIN DOMANI - BenedetttaM : Ho regalato a mia mamma il biglietto del concerto dei Maneskin a Milano e si è messa a piangere ???? - wondervhes : ethan torchio sei l’unico motivo per il quale andrò ancora al concerto dei maneskin e per il quale non vi unfollowo su instagram -