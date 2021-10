In Calabria arrivano i Servizi segreti all’Università. Riparte il Master in Intelligence (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Comprendere gli scenari geopolitici e geoeconomici; conoscere il funzionamento dei Servizi segreti; studiare le minacce alla sicurezza e alla stabilità degli Stati; fornire le conoscenze strategiche necessarie alla protezione dei dati di aziende e istituzioni nazionali e internazionali. Sono solo alcuni dei principali insegnamenti previsti nel piano didattico della decima edizione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria. “Di Intelligence abbiamo bisogno tutti” dice ad HuffPost Mario Caligiuri, tra i massimi esperti di spionaggio in Europa, pioniere degli studi sulla sicurezza nazionale e docente-coordinatore del Master che si terrà a Rende, in provincia di Cosenza, nel cuore del Mezzogiorno. “Le informazioni, soprattutto nell’epoca di Internet, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Comprendere gli scenari geopolitici e geoeconomici; conoscere il funzionamento dei; studiare le minacce alla sicurezza e alla stabilità degli Stati; fornire le conoscenze strategiche necessarie alla protezione dei dati di aziende e istituzioni nazionali e internazionali. Sono solo alcuni dei principali insegnamenti previsti nel piano didattico della decima edizione delindell’Università della. “Diabbiamo bisogno tutti” dice ad HuffPost Mario Caligiuri, tra i massimi esperti di spionaggio in Europa, pioniere degli studi sulla sicurezza nazionale e docente-coordinatore delche si terrà a Rende, in provincia di Cosenza, nel cuore del Mezzogiorno. “Le informazioni, soprattutto nell’epoca di Internet, ...

