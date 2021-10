Il Cacciatore 3: il cast (attori) della fiction con Francesco Montanari (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Qual è il cast (attori) completo de Il Cacciatore 3, la serie tv in onda su Rai 2 dal 20 ottobre 2021 con quattro puntate? Il cast della terza stagione è ancora una volta guidato da Francesco Montanari, nei panni del protagonista Saverio Barone. Al suo fianco la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano. Ma vediamo tutti gli attori con i rispettivi ruoli: Francesco Montanari: Saverio Barone Roberto Citran: Andrea Elia Francesco Foti: Carlo Mazza Linda Caridi: Paola Romano Gaetano Bruno: Pietro Aglieri Giorgio Caputo: Diego Navarra Francesca Inaudi: Francesca Lagoglio Marco Rossetti: Leonardo Zaza Miriam Dalmazio: Giada Stranzi Marcello Mazzarella: Bernardo Provenzano Paolo Ricca: Vito ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Qual è il) completo de Il3, la serie tv in onda su Rai 2 dal 20 ottobre 2021 con quattro puntate? Ilterza stagione è ancora una volta guidato da, nei panni del protagonista Saverio Barone. Al suo fianco la new entry Linda Caridi, interprete di Paola Romano. Ma vediamo tutti glicon i rispettivi ruoli:: Saverio Barone Roberto Citran: Andrea EliaFoti: Carlo Mazza Linda Caridi: Paola Romano Gaetano Bruno: Pietro Aglieri Giorgio Caputo: Diego Navarra Francesca Inaudi: Francesca Lagoglio Marco Rossetti: Leonardo Zaza Miriam Dalmazio: Giada Stranzi Marcello Mazzarella: Bernardo Provenzano Paolo Ricca: Vito ...

Advertising

SoloLibri : Il cacciatore 3 stasera in tv: anticipazioni, trama, trailer e cast: ? - SoloLibri : Il cacciatore 3 stasera in tv: anticipazioni, trama, trailer e cast: ? - BookshireLibri : Quando va in onda Il cacciatore 3: anticipazioni sulla trama e sul cast - SoloLibri : Quando va in onda Il cacciatore 3: anticipazioni sulla trama e sul cast: ?? ? - CorriereCitta : Il cacciatore 3, stasera 20 ottobre in tv su Rai 2: trailer, cast, anticipazioni episodi, quante puntate sono… -