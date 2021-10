Calcio a 5, Serie A: riscatto Feldi Eboli, prima vittoria per il Napoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brillano le squadre della Campania nel mercoledì sera del Calcio a 5 italiano. Nei posticipi della quarta giornata della Serie A 2021-2022 infatti la Feldi Eboli e il Napoli hanno vinto, superando rispettivamente l’Aniene e il Manfredonia. Per i salernitani, dopo la battuta d’arresto contro la L84, quella ottenuta per 2-1 contro i capitolini – grazie alle reti, in rimonta, di Schiochet e Bissoni, che hanno risposto all’iniziale vantaggio ospite di Portuga – è una vittoria che sa di riscatto. Per i partenopei invece il 2-3 maturato in casa dei pugliesi, caratterizzato dalla doppia griffe di Fortino, è un successo che sa di liberazione, perchè consente ai napoletani di trovare la prima vittoria stagionale. Il programma della quarta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brillano le squadre della Campania nel mercoledì sera dela 5 italiano. Nei posticipi della quarta giornata dellaA 2021-2022 infatti lae ilhanno vinto, superando rispettivamente l’Aniene e il Manfredonia. Per i salernitani, dopo la battuta d’arresto contro la L84, quella ottenuta per 2-1 contro i capitolini – grazie alle reti, in rimonta, di Schiochet e Bissoni, che hanno risposto all’iniziale vantaggio ospite di Portuga – è unache sa di. Per i partenopei invece il 2-3 maturato in casa dei pugliesi, caratterizzato dalla doppia griffe di Fortino, è un successo che sa di liberazione, perchè consente ai napoletani di trovare lastagionale. Il programma della quarta ...

