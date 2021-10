Basket femminile | Virtus Bologna travolta nella seconda di EuroCup 2021-2022 | il Flammes Carolo vola dopo l’intervallo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si mette male il cammino dellaSegafredoinsconfitta su due gare per le bianconere allenate da Lino Lardo, e stavolta è lametà di gara a creare un divario che non concede alibi: ilvince con un tonante 84-46 che sarà certamente oggetto di notevoli riflessioni. Per il club francese, a pochi chilometri dal confine con il Belgio, 22 punti e 16 rimbalzi di Evelyn Akhator, 16 e 11 di Tima Pouye e 15 di Magali Mendy. In casa V nere 13 di Myisha Hines-Allen, 12 di Cecilia Zandalasini e 10 di Ivana Dojkic, poi il quasi nulla. Eppure,prima metà di gara, le premesse per una gara di quelle vere, di grande risalto europeo, ci sono tutte: l’equilibrio ...

Al rientro sul parquet le venete tentano di accorciare il divario, riuscendo a trovare i canestri che danno morale alle padrone di casa. Thornton e Anderson guidano la rimonta veneziana fino al - 7 ( ...... perch purtroppo il movimento delparalimpico pur essendo in forte crescita non dispone di un numero sufficiente di ragazze per mettere in piedi una selezione", spiega coach Giuliano ...Seconda sconfitta consecutiva per l'Umana Reyer Venezia nella fase a gironi dell'Euroleague Women 2021-2022 di basket. Le lagunari escono sconfitte dal confronto con la capolista Avenida che espugna i ...Vola in semifinale degli Europei di basket la Nazionale femminile di Sara Braida, al termine di una partita dominata contro la Polonia (45-30). E' la rivincita dei Mondiali 2019 a Lublino, quando le a ...