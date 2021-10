Ancora disinformazione su OnePlus 6 e 6T con aggiornamento Android 12 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si fa Ancora una volta disinformazione in Italia e nel resto del mondo per quanto riguarda dispositivi come OnePlus 6 e 6T. Anche oggi, infatti, il tema caldo è quello della disponibilità dell’aggiornamento con Android 12, nonostante anche dal nostro magazine siano arrivate importanti precisazioni in merito la scorsa settimana. Cerchiamo di spiegarci bene una volta per tutte, in virtù del fatto che in alcuni forum ha preso piede la notizia secondo cui il produttore assicurerà il pacchetto software al solo device 6T. Riscontri extra su OnePlus 6 e 6T con aggiornamento Android 12 Per questioni anagrafiche, dunque, c’è la convinzione che l’aggiornamento in questione possa vedere la luce solo sul prodotto più recente, ma le cose ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si fauna voltain Italia e nel resto del mondo per quanto riguarda dispositivi come6 e 6T. Anche oggi, infatti, il tema caldo è quello della disponibilità dell’con12, nonostante anche dal nostro magazine siano arrivate importanti precisazioni in merito la scorsa settimana. Cerchiamo di spiegarci bene una volta per tutte, in virtù del fatto che in alcuni forum ha preso piede la notizia secondo cui il produttore assicurerà il pacchetto software al solo device 6T. Riscontri extra su6 e 6T con12 Per questioni anagrafiche, dunque, c’è la convinzione che l’in questione possa vedere la luce solo sul prodotto più recente, ma le cose ...

