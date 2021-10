Alessandra Mussolini lascia Ballando con Le Stelle per colpa di Selvaggia Lucarelli? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Terremoto in arrivo su Rai1? Alessandra Mussolini lascia Ballando con le Stelle o ha trovato il modo di mettersi in mostra senza nemmeno essere lei la concorrente. Quest’anno Milly Carlucci l’ha voluta in studio per commentare le performance dei suoi colleghi e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta fino a quando qualcuno non lo ha fatto sul profilo Instagram di Selvaggia Lucarelli. Questo è stato il punto di rottura visto che la giornalista, e giudice della trasmissione, ha sottolineato che ‘prima o poi tutte le dittature finiscono’. Proprio questa è la frase che avrebbe spinto Alessandra Mussolini a dare di matto e a pensare seriamente di lasciare il programma ballerino di Rai1 che l’anno scorso l’ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Terremoto in arrivo su Rai1?con leo ha trovato il modo di mettersi in mostra senza nemmeno essere lei la concorrente. Quest’anno Milly Carlucci l’ha voluta in studio per commentare le performance dei suoi colleghi e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta fino a quando qualcuno non lo ha fatto sul profilo Instagram di. Questo è stato il punto di rottura visto che la giornalista, e giudice della trasmissione, ha sottolineato che ‘prima o poi tutte le dittature finiscono’. Proprio questa è la frase che avrebbe spintoa dare di matto e a pensare seriamente dire il programma ballerino di Rai1 che l’anno scorso l’ha ...

