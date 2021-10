Tassotti | “Tomori? Al Milan serviva un giocatore così”

Advertising

1 Mauro, ex allenatore del Milan nonché storico collaboratore di Carlo Ancelotti in rossonero, ... Pensi alla partita con l'Atalanta: Kjaer in pressione su Zapata esu Malinovskyi. Non ...Mauroosserva il Milan in costruzione e ciò che vede lo soddisfa. A partire dalle novità ... Kjaer el'anno scorso si sono rivelati più affidabili e Pioli ha fatto giocare loro. Anche se ...Le idee di Pioli? " In difesa ormai vanno uomo contro uomo. Pensi alla partita con l’Atalanta: Kjaer in pressione su Zapata e Tomori su Malinovskyi. Non hanno paura dei duelli. Tomori ha portato veloc ...Mauro Tassotti, ex allenatore del Milan nonché storico collaboratore di Carlo Ancelotti in rossonero, parla a la Gazzetta dello Sport della sfida Champions contro il Porto, in programma questa sera, a ...