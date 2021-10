Tabellone Atp Mosca 2021: Rublev prima testa di serie, al via Cilic e Bublik (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Mosca 2021, evento valevole per il circuito maggiore maschile e di scena tra lunedì 18 e domenica 24 ottobre. Non sono presenti tennisti azzurri, che hanno preferito altre destinazioni. Il russo Andrey Rublev guida il seeding, seguito dai connazionali Aslan Karatsev e Karen Khachanov. Ai nastri di partenza tanti tennisti interessanti, come l’imprevedibile Bublik o un campione slam del calibro di Cilic. Di seguito tutti gli accoppiamenti della Kremlin Cup. Tabellone ATP 250 Mosca 2021 (1) Rublev bye (WC) Safiullin vs Mannarino Coria vs (WC) Kachmazov (WC) Donskoy vs (7) Ivashka (4) Krajinovic bye Pella vs Martinez Paul b. Ymer 7-6(7) 7-5 (Q) Dzumhur vs (6) Cilic ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento valevole per il circuito maggiore maschile e di scena tra lunedì 18 e domenica 24 ottobre. Non sono presenti tennisti azzurri, che hanno preferito altre destinazioni. Il russo Andreyguida il seeding, seguito dai connazionali Aslan Karatsev e Karen Khachanov. Ai nastri di partenza tanti tennisti interessanti, come l’imprevedibileo un campione slam del calibro di. Di seguito tutti gli accoppiamenti della Kremlin Cup.ATP 250(1)bye (WC) Safiullin vs Mannarino Coria vs (WC) Kachmazov (WC) Donskoy vs (7) Ivashka (4) Krajinovic bye Pella vs Martinez Paul b. Ymer 7-6(7) 7-5 (Q) Dzumhur vs (6)...

