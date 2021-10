Sonno: ecco quanto devi dormire per essere riposato in base alla tua età (Di martedì 19 ottobre 2021) Sonno, tutte le indicazioni sulle ore di riposo necessarie a seconda della tua età: ecco la tabella indicativa. Gli studi sul Sonno: scoprite quanto dovete dormire (foto: Pixabay).Il riposo è necessario per ogni singolo individuo, ed è fondamentale sia per il recupero delle energie che per rendere al meglio nelle varie attività quotidiane di tutti i giorni. Per questo, una nuova ricerca effettuata dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) americani hanno sviluppato una tabella che indica, precisamente, le ore di Sonno ideale per ogni singola fascia d’età. Sonno, quanto devi dormire in base alla tua età dormire poco può causare ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 ottobre 2021), tutte le indicazioni sulle ore di riposo necessarie a seconda della tua età:la tabella indicativa. Gli studi sul: scopritedovete(foto: Pixabay).Il riposo è necessario per ogni singolo individuo, ed è fondamentale sia per il recupero delle energie che per rendere al meglio nelle varie attività quotidiane di tutti i giorni. Per questo, una nuova ricerca effettuata dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) americani hanno sviluppato una tabella che indica, precisamente, le ore diideale per ogni singola fascia d’età.intua etàpoco può causare ...

Advertising

avtaty : Ecco perché fanno nominare solo le donne. Perché crea dinamica come null'altro. Pensate una nomination solo uomini.… - AfKilroy65 : @Mamo_lita @Farrah88760586 Ecco, adesso le ha interrotto il ciclo del sonno ?? - ilva87161350 : RT @Dedalus12470353: Quasimodo Memoria vi concede breve sonno; ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo per la prima marea. Questa è l’ora:… - VentagliP : RT @Dedalus12470353: Quasimodo Memoria vi concede breve sonno; ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo per la prima marea. Questa è l’ora:… - CarloEnrico16 : RT @Dedalus12470353: Quasimodo Memoria vi concede breve sonno; ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo per la prima marea. Questa è l’ora:… -