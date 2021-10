Serie C 2021 2022 | il Modena scavalca il Pescara | all’Adriatico è 1-2

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Seconda vittoria consecutiva per il, chediconquista tre punti fondamentali per la classifica. Nella sfida valida per la decima giornata dellasuccede tutto nei primi quarantacinque minuti: Mosti sblocca il risultato al 5? ma Ferrari pareggia i conti al 25?. A quattro minuti dall’intervallo Ogunseye firma l’1-2. I canarinino così i delfini Grande avvio delcon Ferrari e Memushaj, ma è una fiammata degli ospiti al 5? a sbloccare il risultato: Ogunseye manda in area Nicola Mosti che conclude in rete con il sinistro. Al 21? scatto di Gerli che trova Ogunseye sulla sinistra, ma la conclusione del numero 11 termina sull’esterno della rete. Un minuto dopo Memushaj trova in area di rigore ...