Rai, Donne di Calabria: tutto sulla docu-serie in uscita (Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre 2021, in occasione della Festa del Cinema di Roma, è stata presentata la docu-serie Donne di Calabria. Si tratta di un prodotto che andrà in scena sulla televisione di Stato e vedrà sullo schermo le eccellenze femminili nostrane. Rai: in arrivo Donne di Calabria Donne di Calabria, presentata presso il Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione della Festa del Cinema, si prepara a debuttare in Rai. Prodotta dalla Fondazione Calabria Film Commission e da Anele, è composta da 6 episodi, della durata di 50 minuti ognuno. La produzione è dedicata a sei eccellenze femminili, nate e cresciute in Calabria. A raccontare le loro storie, però, sono alcune ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre 2021, in occasione della Festa del Cinema di Roma, è stata presentata ladi. Si tratta di un prodotto che andrà in scenatelevisione di Stato e vedrà sullo schermo le eccellenze femminili nostrane. Rai: in arrivodidi, presentata presso il Teatro Studio Borgna dell'Auditorium Parco della Musica di Roma in occasione della Festa del Cinema, si prepara a debuttare in Rai. Prodotta dalla FondazioneFilm Commission e da Anele, è composta da 6 episodi, della durata di 50 minuti ognuno. La produzione è dedicata a sei eccellenze femminili, nate e cresciute in. A raccontare le loro storie, però, sono alcune ...

Advertising

gambarieimmobil : RT @MessoraClaudio: Ma la Rai, anziché far vedere i poveri poliziotti feriti (mentre lanciavano getti di idranti sui lavoratori e sulle lor… - germix64 : RT @MessoraClaudio: Ma la Rai, anziché far vedere i poveri poliziotti feriti (mentre lanciavano getti di idranti sui lavoratori e sulle lor… - ADAM05081 : RT @MessoraClaudio: Ma la Rai, anziché far vedere i poveri poliziotti feriti (mentre lanciavano getti di idranti sui lavoratori e sulle lor… - Loredanataberl1 : RT @MessoraClaudio: Ma la Rai, anziché far vedere i poveri poliziotti feriti (mentre lanciavano getti di idranti sui lavoratori e sulle lor… - TvCircle1 : RT @Raiofficialnews: Le prime serate di oggi, martedì #19ottobre, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: “Tutta colpa della Fata Morgana” ?? @RaiDue:… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Donne Da venerdì 5 novembre torna a Modena Laterza Agorà, festival del pensiero ...e alle donne, protagonisti del possibile cambiamento. Di parità e differenza di genere parleranno Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat e coordinatrice del Women 20; Simona Sala, direttrice di Rai ...

Susanna Tamaro 'Inedita' e sincera ... prodotto e distribuito da GA&A Productions, in collaborazione con Rai Cultura e con Trentino Film ... Tamaro pratica le arti marziali e le consiglia alle donne per l'autodifesa. "Contro il femminicidio ...

''Il Segno delle Donne'' di Rai Storia (canale 54) RAI - Radiotelevisione Italiana Da venerdì 5 novembre torna a Modena Laterza Agorà, festival del pensiero sarà dedicata ai giovani e alle donne, protagonisti del possibile cambiamento. Di parità e differenza di genere parleranno Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat e coordinatrice del Women 20; Simona ...

Un posto al sole cambia orario: l’ipotesi Un Posto al Sole cambia orario per davvero? Ecco tutte le ipotesi sulla nuova programmazione della soap in onda su Rai 3!

...e alle, protagonisti del possibile cambiamento. Di parità e differenza di genere parleranno Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat e coordinatrice del Women 20; Simona Sala, direttrice di...... prodotto e distribuito da GA&A Productions, in collaborazione conCultura e con Trentino Film ... Tamaro pratica le arti marziali e le consiglia alleper l'autodifesa. "Contro il femminicidio ...sarà dedicata ai giovani e alle donne, protagonisti del possibile cambiamento. Di parità e differenza di genere parleranno Linda Laura Sabbadini, direttrice Istat e coordinatrice del Women 20; Simona ...Un Posto al Sole cambia orario per davvero? Ecco tutte le ipotesi sulla nuova programmazione della soap in onda su Rai 3!