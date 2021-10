Prosegue la protesta no green pass a Trieste: parte dei manifestanti vanno al porto vecchio (Di martedì 19 ottobre 2021) Una parte di loro si è distinta per gli insulti e le minacce ai giornalisti mostrando un indegno spettacolo della minoranza rumorosa che nel nome della libertà rivendica il diritto di infettare il ... Leggi su globalist (Di martedì 19 ottobre 2021) Unadi loro si è distinta per gli insulti e le minacce ai giornalisti mostrando un indegno spettacolo della minoranza rumorosa che nel nome della libertà rivendica il diritto di infettare il ...

LaStampa : Trieste, prosegue la protesta no Green Pass: “Andremo avanti fino all’abrogazione di questa legge discriminatoria” - MediasetTgcom24 : Green pass, Trieste: prosegue protesta ma attività regolare #greenpass - BADU____ : La protesta no Greenpass di Trieste prosegue a Genova. Minchia che navigatore di merda. #portualidiTrieste… - emilmoller4 : RT @RadioGenova: Porto di Genova Sampierdarena bloccato da 72 ore. La protesta contro l'obbligo del passaporto sanitario prosegue ad oltran… - vivere_sardegna : Green pass, prosegue la protesta a Trieste: “La legge non ci esonera dalla coscienza” -