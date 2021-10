PIERPAOLO PRETELLI | LA MIA CARRIERA SEMBRAVA FINITA E INVECE SONO A TALE E QUALE PRESTO UN DISCO

(Di martedì 19 ottobre 2021)ipnotizza il pubblico ogni venerdì sera a Rai1 e quando si esibisce vanno in tilt i social. Uno dei concorrenti più apprezzati diShow si racconta a DiPiù Tv. Gli inizi, l’amore per lo spettacolo, la rinascita col GF Vip e la grande occasione nello show di Carlo Conti. “Ho sempre amato fare le imitazioni. Fin da ragazzino facevo il verso, bonariamente, ad amici, professori, familiari. Allora non avrei mai immaginato che un giorno sarei arrivato a farlo in tv, in un programma prestigioso comeShow. E, a dire il vero, non lo avrei mai immaginato neanche quando, poco più di un anno fa, lavoravo come commesso in un negozio e la mianello spettacoloper sempre”. Il bravo ...

Domenica 17 ottobreè stato intervistato da Mara Venier a Domenica In Un piccolo grande sogno che si avvera per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, la cui carriera in tv è decollata dopo aver ...Dolce tweet diper la fidanzata Giulia Salemi che, questa sera, commenta in diretta il GF per il suo GF Vip Party. 'Incredibile sono sdraiato sul divano di casa, ma allungando il collo sempre in ...Pierpaolo Pretelli ringrazia Domenica In: “Mi sono sentito a casa” Durante l’ultima puntata di Domenica In, tra gli ospiti del salotto di Mara Venier vi é ..."Non è il mio tipo", colpo di scena al Gf Vip: stavolta il due di picche tocca a lui; cosa è successo nella casa più spiata della tv.