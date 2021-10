Operazione “Guasta Provvista”: sequestrate 340 tonnellate di pellet non sicuro (Di martedì 19 ottobre 2021) Operazione “Guasta Provvista” – sequestrate ulteriori 340 tonnellate di pellet non sicuro per il consumatore Nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, nel mese di giugno i militari della Compagnia di Cittadella davano avvio all’Operazione “Guasta Provvista”, finalizzata al contrasto, Leggi su periodicodaily (Di martedì 19 ottobre 2021)” –ulteriori 340dinonper il consumatore Nell’ambito del dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, nel mese di giugno i militari della Compagnia di Cittadella davano avvio all’”, finalizzata al contrasto,

Advertising

GDF : Operazione “Guasta Provvista” della #GDF #Padova. Sequestrate 340 tonnellate di #pellet non sicuro per il consumato… - lipet68 : RT @GDF: Operazione “Guasta Provvista” della #GDF #Padova. Sequestrate 340 tonnellate di #pellet non sicuro per il consumatore. #NoiconVoi… - RuggeroCapretti : RT @GDF: Operazione “Guasta Provvista” della #GDF #Padova. Sequestrate 340 tonnellate di #pellet non sicuro per il consumatore. #NoiconVoi… - ilmetropolitan : ????#Padova: Operazione “Guasta Provvista”. Sequestrate ulteriori 340 t di #pellet non sicuro per il consumatore, per… - vincenzoaf : Operazione “Guasta Provvista” della #GDF #Padova. Sequestrate 340 tonnellate di #pellet non sicuro per il consumato… -