Mauro Icardi vuole rescindere col PSG? Voci di una clamorosa ripicca

(Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo le ultimeprovenienti dall’Argentina,avrebbe minacciato di lasciare ilse Wanda non torna da lui. In questi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi matrimoniale trae Wanda Nara. Tutto è partito da un post che la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram e successivamente ha cancellato. Secondo quanto emerso in queste ore, l’attaccante del Paris Saint Germain avrebbe avuto una relazione con un’altra donna e questo avrebbe portato la sua consorte ad allontanarsi. Ovviamente, dato che non ci sono state conferme dai diretti interessati, è bene prendere questecon il beneficio del dubbio. Tuttavia, come capita spesso in questi casi, la macchina del gossip è stata avviata e ogni giorno esce ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - LeoAriasPrensa : URGENTE 7.15 // MAURO ICARDI AMENAZA CON DEJAR EL PSG - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - sportli26181512 : Icardi-Wanda, uno scenario lo porta gratis lontano dal PSG: Secondo quanto riportato da Canal 13 in Argentina, Maur… - thylonmartins1 : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Icardi

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Canal 13 in Argentina,potrebbe addirittura chiedere al PSG la rescissione del suo contratto per seguire Wanda a Milano e ricompattare la frattura coniugale. Inter e Milan non pensano al suo acquisto mentre la ...Dalle ultime indiscrezioni riportate dal web,starebbe tentando ogni cosa per riconquistare l'amore di Wanda Nara che starebbe già avviando il divorzio. La vicenda che vede protagonisti Wanda Nara ediventa sempre più ...Il PSG è investito dal caso Mauro Icardi dopo la rumorosa separazione con Wanda Nara: l'incredibile decisione dell'attaccante argentino.Occhi puntati su Mauro Icardi. L'attaccante argentino, accostato al Milan, secondo L'Equipe, non giocherà in Champions per motivi familiari ...