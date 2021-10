Maria Eugenia Suarez, chi è l'attrice per cui Icardi avrebbe perso la testa (Di martedì 19 ottobre 2021) Argentina ma con origini giapponesi, Maria Eugenia Suarez è un'attrice, cantante e modella. Nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992, è conosciuta come "la China" per via dei suoi occhi a mandorla. Debutta ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Argentina ma con origini giapponesi,è un', cantante e modella. Nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992, è conosciuta come "la China" per via dei suoi occhi a mandorla. Debutta ...

Advertising

solonapoli24 : Wanda Nara: 'Cosa ha lei che io non ho'. Si rivolge a Mauro Icardi, che secondo i media gossippari, avrebbe perso l… - Sport_Fair : #WandaNara e Mauro #Icardi si sono lasciati per colpa di un'attrice argentina? Maria Eugenia #Suarez smentisce Ma… - CorriereAlpi : In Argentina sono sicuri: la causa della rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi è Maria Eugenia Suarez, attrice, can… - mattinodipadova : In Argentina sono sicuri: la causa della rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi è Maria Eugenia Suarez, attrice, can… - nuova_venezia : In Argentina sono sicuri: la causa della rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi è Maria Eugenia Suarez, attrice, can… -