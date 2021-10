L’unico modo del centrosinistra per continuare a vincere è proporre un’Italia più giusta (Di martedì 19 ottobre 2021) Abbiamo vinto, si può dire con molta decisione e molta chiarezza. Le coalizioni progressiste nelle città italiane hanno promosso progetti convincenti e seri. E in questo quadro, anche Sinistra Italiana ha fatto la sua parte con eletti in diversi consigli comunali, che spesso sono donne e giovani. Un buon viatico per avviare un percorso di discussione e confronto, che offra una prospettiva di futuro al Paese. Bisogna adesso approfittare dell’onda emotiva della vittoria nelle principali città italiane per costruire un progetto convincente, da proporre alle prossime elezioni politiche. E di certo, il modo migliore per approcciare la discussione di cui c’è bisogno è partire da ciò che si vuole fare. L’ambizione di costruire coalizioni larghe e inclusive, come abbiamo fatto in maniera vincente a Bologna, è cosa buona e giusta. Ma non è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Abbiamo vinto, si può dire con molta decisione e molta chiarezza. Le coalizioni progressiste nelle città italiane hanno promosso progetti convincenti e seri. E in questo quadro, anche Sinistra Italiana ha fatto la sua parte con eletti in diversi consigli comunali, che spesso sono donne e giovani. Un buon viatico per avviare un percorso di discussione e confronto, che offra una prospettiva di futuro al Paese. Bisogna adesso approfittare dell’onda emotiva della vittoria nelle principali città italiane per costruire un progetto convincente, daalle prossime elezioni politiche. E di certo, ilmigliore per approcciare la discussione di cui c’è bisogno è partire da ciò che si vuole fare. L’ambizione di costruire coalizioni larghe e inclusive, come abbiamo fatto in maniera vincente a Bologna, è cosa buona e. Ma non è ...

Advertising

Marco36116213 : RT @Ghiko6: L'unico modo e' farli impazzire manifestando in ogni luogo, posto e occasione fino al ritiro del greenpass. Devono maledire il… - Paola18439710 : RT @Giampy_DAntonio: @MarcoMo37436232 Avvocato, l'unico modo per evitare le censure, è di realizzare questi post su social decentralizzati… - etventadv : RT @etventadv: @Fontana3Lorenzo per favore mandate @matteosalvinimi a ripetizioni da lui: é l’unico modo x evitare che la Lega torni al 3% - HuffPostItalia : L’unico modo del centrosinistra per continuare a vincere è proporre un’Italia più giusta - Sabrina60783285 : RT @BarbieXanax: Samuel Little è stato il serial killer più prolifico degli USA, disegnava ritratti delle sue vittime, l'unico modo per la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’unico modo L’unico modo del centrosinistra per continuare a vincere è proporre un’Italia più giusta L'HuffPost