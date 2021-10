Lazio, le scelte per il Marsiglia: Sarri riflette (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - La ripresa degli allenamenti con vista sul Marsiglia ha certificato l'assenza di Luis Alberto. Problema al ginocchio, non dovrebbe essere nulla di grave. Il Mago della Lazio è atteso oggi in ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - La ripresa degli allenamenti con vista sulha certificato l'assenza di Luis Alberto. Problema al ginocchio, non dovrebbe essere nulla di grave. Il Mago dellaè atteso oggi in ...

