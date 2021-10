Kering | crescita a doppia cifra delle vendite trimestrali

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –archivia il terzo trimestre del 2021 conpari a 4,187 miliardi di euro, in aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2020. In salita del 12,2% su basi comparabili. Nei primi nove mesi dell’anno il fatturato del Gruppo francese sono cresciute del 36,6% rispetto al 2020 e del 9% rispetto al 2019. I ricavi derivanti dai negozi e dall’online sono saliti del 12%, nel terzo trimestre, su basi comparabili rispetto al 2020 e dell’11% all’anno prima.

'Sulla scia di un ottimo primo semestre - ha commentato François - Henri Pinault , presidente e CEO -ha realizzato un terzo trimestre molto solido a livello di gruppo, ina doppia ...