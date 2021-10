(Di martedì 19 ottobre 2021), noto operatore di telefonia mobile in Italia, continua a cercare dilacon due offerte, una delle quali comprende 120 GB di traffico in 5G adi 10 euro al mese 120 GB di traffico in 5G oppure 80 GB di traffico in 4G con il resto, quindi telefonate e messaggi, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad vuole

Consumatore.com

...la portabilità da altri operatori Per chi ha già un contratto con un operatore telefonico ma... La tariffa è disponibile per chi arriva dae altri operatori virtuali. Attiva TIM Wonder SIX " ...... non è disponibile per tutti ma solo richiedendo la portabilità da:un operatore virtuale tra ... Mobile da 120 GB " Per chirisparmiare, inoltre, è possibile attivare ho. 5,99 (quest'offerta ...Iliad coccola i suoi clienti presenti e futuri con una offerta davvero interessante che vi dà 120 GB di internet in 5g a neanche 10 euro.Scopri come passare da Wind a Iliad e avere un piano telefonico con minuti illimitati e fino a 120 GB e 5G incluso senza vincoli di durata e rimodulazioni Come effettuare il passaggio da Wind a Iliad ...