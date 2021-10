GF VIP 6 | concorrente vuole lasciare la casa | la sua decisione lascia tutti di stucco

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip, Dopo la puntata una concorrente ha un crollo emotivo e vuole abbandonare il gioco! | Il Vicolo delle News… - infoitcultura : Antonella Fiordelisi concorrente del GF Vip 2021?/ Nuova esca per Gianmaria Antinolfi - LepagelleGfVip : Domanda: Quale concorrente togliereste dalla casa e quale altro vip mettereste al suo posto? ?? #gfvip - Novella_2000 : Il fidanzato di una vippona sarà un nuovo concorrente: l’indiscrezione #gfvip - zazoomblog : GF Vip Manuel Bortuzzo può tornare a camminare: la rivelazione del concorrente - #Manuel #Bortuzzo #tornare… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP concorrente

Alla conduzione del Grande Fratellocerco di mantenere equilibrio e di non schierarmi dalla parte di uno di un altro. Lascio che siano pubblico e opinionisti ad esprimersi su di loro....sangue tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi e infatti nelle ultime ore l'influencer ha messo in guardia l'imprenditore (suo ex fidanzato) sul comportamento della collega edel GF...Da poche settimane il Gf Vip è sbarcato anche in Albania: ecco quali sono le differenze e quali le similitudini col format italiano ...Drastica chiusura di Sophie nella casa del Grande Fratello Vip: la ragazza ha messo un punto alla conoscenza con Antinolfi anche a causa di Soleil ...