Da Enea tecnologie per la vita nello spazio (Di martedì 19 ottobre 2021) Biotecnologie e soluzioni di frontiera per consentire la sopravvivenza in orbita di uomini, piante, insetti e batteri e ricostruire nello spazio il ciclo della vita. Sono alcune delle attività di ricerca e sviluppo dell'Enea nel campo della Space economy, protagonista della Settimana dello spazio a Expo 2020 Dubai, l'Esposizione universale in corso negli Emirati Arabi Uniti.

