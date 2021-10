Cristiano Ronaldo vs Mohamed Salah: chi è più forte? (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella tra Manchester United e Liverpool è un'antica rivalità. Ma tra Ronaldo e Salah chi è più forte? Leggi su 90min (Di martedì 19 ottobre 2021) Quella tra Manchester United e Liverpool è un'antica rivalità. Ma trachi è più

Advertising

ChampionsLeague : ?? Cristiano Ronaldo madness in 2009! @Cristiano | @ManUtd | #UCL - WinamaxSport : Personne : Cristiano Ronaldo : - QdSit : Grande notte di Champions League anche per l'Atalanta che all'Old Trafford sfida il Manchester United di Cristiano… - CalcioNews24 : I numeri di #CristianoRonaldo contro l'#Atalanta - sportli26181512 : Diretta #ManchesterUnited-#Atalanta ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: La formazione… -